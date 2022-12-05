В Украине с начала полномасштабного вторжения России погибли более 9 400 мирных жителей (461 из них — дети), около 6 800 человек травмированы.

Об этом 4 декабря в эфире телемарафона заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Полиция продолжает фиксировать случаи гибели мирных людей на освобожденных территориях. Например, на деоккупированных территориях Харьковской области уже обнаружили почти 900 тел, из них 700 принадлежат гражданским, более 80 – военным, еще более 100 – российским военным. В Херсонской области обнаружили 111 тел, из них 75 — погибшие гражданские.

Напомним, российские военные днем, 4 декабря, обстреляли акваторию реки Днепр и автоматной очередью ранили 65-летнюю женщину.