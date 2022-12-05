Международные партнеры не предоставляли Украине разведывательные данные о будущих шагах России, на основе которых защитники могли строить планы по защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Financial Times.

Президент отметил, что, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Украине никогда не предоставляли разведывательные данные о предстоящем нападении России.

— Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они будут по тому или иному направлению, – сказал Владимир Зеленский.

Еще до 24 февраля официальные лица стран Запада предупреждали о возможной подготовке России к наступлению на территорию Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский создал три военных администрации на освобожденных территориях Николаевской области и назначил их председателей.