В последние месяцы количество вылетов российской тактической боевой авиации над Украиной «значительно сократилось».

Об этом сообщает разведка Великобритании, цитируемая Министерством обороны страны.

— Российская авиация сейчас, вероятно, осуществляет десятки миссий в день по сравнению с 300 в день в марте 2022 года, – говорится в сообщении.

По данным разведки, Россия потеряла в войне против Украины более 60 самолетов с неподвижным крылом.

— Сокращение боевых вылетов, вероятно, является результатом высокой угрозы от сил украинской противовоздушной обороны, ограничений в часах полета, доступных российским самолетам и все хуже погоды, – говорится в сводке.

Британское ведомство предполагает, что Россия и дальше будет иметь низкий темп наземных наступательных операций из-за плохой погоды, ведь ее тактика во многом полагается на визуальную идентификацию и неуправляемые снаряды.

Напомним, способность Украины сохранять военную инициативу зависит от продолжения контрнаступательных операций украинских войск зимой . Вооруженные силы Украины, вероятно, готовятся воспользоваться зимними погодными условиями.