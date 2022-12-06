Команда реагирования на инциденты Национального агентства кибербезопасности Италии зафиксировала увеличение количества DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) со стороны хакерских группировок российского происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Итальянское ведомство по вопросам кибербезопасности указывает, что атаки носят «демонстрационный» характер и, по предварительным данным, не повлияли на целостность и конфиденциальность государственной информации и систем.

Там ожидают, что в ближайшие месяцы Италия испытывает усиленную волну кибератак, объектами которых станут прежде всего сайты министерств, правительственных ведомств и организаций, «оказывающих важные для общества услуги».

В прошлую субботу был атакован портал министерства сельского хозяйства Италии, но тогда последствия атаки удалось быстро устранить.

В связи с ростом угроз Нацагентство кибербезопасности Италии рекомендует «поддерживать высокий уровень внимания к защите собственной ИТ-инфраструктуры, проверять и усиливать меры защиты от DDoS-атак».

Среди хакерских группировок, действующих против Италии, она выделила российскую группу «No name 057 (16)», созданную в марте 2021 года. Она причастна к кибератакам на государственные органы и объекты критической инфраструктуры в Украине и поддерживающих ее странах, в частности Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Словакии, Норвегии и Финляндии.

Напомним, иранские хакеры взломали сеть неназванного федерального правительственного агентства Соединенных штатов Америки и похитили пароли в сети, установив программное обеспечение для генерации криптовалюты.