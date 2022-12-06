Президент канадской компании Tallysman Wireless Джайлс Пантер подтвердил, что произведенные на этом предприятии детали оказались в дронах-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Об этом он сказал в комментарии The Globe and Mail.

Так, украинская неправительственная организация Statewatch вместе с Независимой антикоррупционной комиссией нашли компоненты более 30 западных компаний в иранских дронах Shahed-136, в том числе детали антенны от компании Tallysman Wireless, базирующейся в Оттаве.

Хотя часть из найденных компонентов подпадает под экспортный контроль, но большинство из них нет. Это же касается и деталей антенны Tallysman. Да, правительства западных стран не считают экспорт такого оборудования опасным.

Президент Джайлс Пантер рассказал, что компания «с болью осознала», что некоторыми ее компонентами «злоупотребляют в сложных военных системах наведения» во время войны россии против Украины.

— Иногда считают, что причастны к этому использованию. Абсолютно нет. Tallysman стопроцентно отдана поддержке Украины перед лицом российской агрессии, – сказал Джайлс Пантер.

По его словам, компания не продает свою продукцию в Иран или Россию, а ее дистрибьюторской сети запрещена продажа в страны, физические или юридические лица, являющиеся объектами санкций. Он добавил, что компания также не продает свои товары третьим сторонам, насколько известно Tallysman, поставляют продукцию в эти подсанкционные страны.

Джайлс Пантер сказал, что части антенны, о которых идет речь, были, вероятно, перенаправлены в Иран через дистрибьюторов, которые использовали фейковые компании, чтобы скрыть свои намерения.

Напомним, большинство деталей иранских БПЛА производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках , что побуждает правительство США к расследованию.