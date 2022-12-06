Удары по российским аэродромам нанесли им легкий ущерб, но также показали способность Украины наносить удары по российскому тылу.

Об этом идет речь в последнем отчете американского Института исследования войны (ISW).

В то же время, аналитики отмечают, что Украина официально не признала своей причастности к взрывам на аэродромах в Энгельсе и Рязани.

— Гнев из-за неспособности российских военных предотвратить украинские удары по стратегическим аэродромам России в 280 милях (более 460 километров, – прим.) от украинских позиций сильнее одобрения последней серии ударов по Украине в сообществе российских «военкоров». Они критиковали российские власти за неспособность предусмотреть и предотвратить удары дронов по аэродромам Энгельс-2 и Дягилев 5 декабря, – говорится в наблюдениях Института.

ISW добавляет, что отдельные российские блоггеры предполагают деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп или, если речь идет об ударах дронов, уязвимость Москвы к атакам с украинской территории.

Кроме того, российское сообщество военных блоггеров призвало военное командование России «разрешить значительные ответные удары по Украине и усилить контртеррористические меры на территории России».

Напомним, 5 декабря беспилотники атаковали в России два аэродрома - в Дягилеве и Энгельсе, на которых базируется стратегическая авиация. Именно с этих аэродромов российские самолеты взлетают для нанесения ракетных ударов по Украине. В минобороны РФ признали гибель трех военнослужащих и повреждение двух военных самолетов.

Позже аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе, с которой для нанесения ракетных ударов по Украине взлетают стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.