С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 6 702 мирных жителя, 10 479 получили ранения.

Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций.

Среди погибших 2626 мужчин, 1794 женщины и 424 ребенка. Пол еще 1 858 погибших взрослых пока неизвестен. Больше всего пострадавших зафиксировали в Донецкой и Луганской областях — 9430 человек (3978 погибших), из них 7395 человек находились на подконтрольной Украине территории, а 2035 — на территории, контролируемой самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР».

В других регионах Украины зафиксировано 2724 погибших и 5027 раненых.

— Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения пострадали в результате применения взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивные системы залпового огня, ракетные и авиаудары, — отмечено в отчете ООН.

В то же время, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, фактические цифры жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения до сих пор ожидают подтверждения. Это касается, в частности, Мариуполя, Изюма, Лисичанская, Попасной и Северодонецка.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля и по состоянию на данный момент пропали без вести около 15 тысяч граждан.