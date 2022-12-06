Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что переговоры Украины и США о передаче танков Abrams и зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot непростые, но двигающиеся.

Во время онлайн-брифинга у Кулебы спросили, есть ли сдвиги по принятию Соединенными Штатами Америки решения о поставках Украине танков Abrams.

— На каждой международной встрече, во время каждого контакта с Соединенными Штатами и на уровне президента, и на уровне руководителя его Офиса, и на моем уровне мы поднимаем темы и американских танков, и систем Patriot. И этот разговор по ряду причин непрост, но он двигается. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы она двигалась со скоростью самолета, но она двигается со скоростью танка, поэтому занимает время, – сказал Дмитрий Кулеба.

При этом он сказал, что можно видеть, что все партнеры Украины действительно сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы помочь Украине решить самые неотложные проблемы.

—И по результатам мероприятий в Бухаресте, во время министерской встречи НАТО, я вам могу сказать, что именно лидерство Соединенных Штатов в мобилизации и решении ряда экономических и логистических вопросов поставок трансформаторов, генераторов и другого оборудования не просто важно, а в буквальном смысле спасительно., - добавил Дмитрий Кулеба.

Он сказал, что все вопросы поставки любого вооружения будут решаться и дальше.

— У нас здесь нет никаких запретных тем. И даже если бы теоретически нас кто-то попросил бы не поднимать тот или иной вопрос, мы все равно продолжили бы давить и искать возможности для решения, — сказал Кулеба.

Напомним, что две крупные оборонные компании Lockheed Martin и Rafael подписали соглашение о совместной разработке системы высокоэнергетического оружия.