На производство противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» для Вооруженных сил Украины было передано дополнительные 130 млн гривен.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

— Украинские парламентарии передали 130 млн грн из средств, предназначенных для финансирования уставной деятельности партии, на производство противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» для Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что средства будут направлены целевым платежом на счет НБУ. В дальнейшем они поступят отечественному производителю ПТРК – КБ «Луч».

— «Стугна-П» удачно используется ВСУ для уничтожения важных целей на большом расстоянии – танков, реактивных систем залпового огня и даже вертолетов противника, – добавили в Минобороны.

Напомним, Государственный концерн «Укроборонпром» заявил, что переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника.