Россияне могут инициировать фальшивый мир с Украиной, если их планы провалятся. Таким образом, они могут подготовиться к новому наступлению.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на WSJ CEO Council Summit, пишет РБК-Украина.

По его словам, война России против Украины, скорее всего, закончится переговорами, но важно будет достичь справедливого, а не фальшивого мира, к которому может прибегнуть страна-агрессор.

Блинкен считает, что такой сценарий возможен, если планы России вынудить украинский народ опустить руки провалятся.

— Можно себе представить, что россияне попытаются найти выход, который был бы фальшивым выходом, под которым я имею в виду: давайте прекратим огонь, давайте просто заморозим все на месте, получим замороженный конфликт, никогда не будем вести переговоры о территории, которую они захватили и продолжают удерживать; отдохнем, переоснастимся, перегруппируемся, снова нападем, — добавил госсекретарь.

Ранее в украинском правительстве заявили, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории.