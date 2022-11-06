Говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории.

Об этом в интервью изданию Corriere della Sera заявила министр по реинтеграции Ирина Верещук.

На вопрос журналиста, когда между Украиной и РФ начнется дипломатия, она ответила: «Изменение темпа может произойти только тогда, когда Россия покинет земли, на которые она вторглась».

Также Ирина Верещук исключила любые территориальные уступки, о которых говорят некоторые западные политики, о так называемом «мире» в обмен на Донбасс и Крым.

— Украинцы в этом четкие и единодушные: мы не будем торговать нашим народом и частью наших регионов как в Крыму, так и на Донбассе. Путин нацелен не только на земле, не питаем иллюзий, что компромисс возможен. Путин намерен уничтожить нас как государство. Для нас это вопрос жизни или смерти, – подчеркнула Ирина Верещук.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о готовности вести переговоры с Россией.