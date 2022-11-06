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Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с Россией.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
США, в частности, просят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, пока диктатор Владимир Путин у власти в РФ.
По словам издания, это направлено не на то, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров, а чтобы обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы войны на долгие годы.
— Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин сейчас несерьезно относится к переговорам, они признают, что запрет Зеленского на переговоры с ним создал беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное влияние войны на доступность и стоимость пищи и топлива ощущается наиболее остро, – отмечает издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский констатировал невозможность проведения переговоров с президентом РФ.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с Россией.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
США, в частности, просят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, пока диктатор Владимир Путин у власти в РФ.
По словам издания, это направлено не на то, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров, а чтобы обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы войны на долгие годы.
— Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин сейчас несерьезно относится к переговорам, они признают, что запрет Зеленского на переговоры с ним создал беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное влияние войны на доступность и стоимость пищи и топлива ощущается наиболее остро, – отмечает издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский констатировал невозможность проведения переговоров с президентом РФ.