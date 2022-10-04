Президент Владимир Зеленский вступил в силу указа «О решении Совета национальной безопасности и обороны О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности».
Согласно указу Украина не будет вести каких-либо переговоров с российским президентом Путиным.
Глава государства ввел в действие решение СНБО от 30 сентября. В первом пункте решения говорится: «Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным».
Также одобрен текс совместного обращения президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины в Организацию Североатлантического договора.
— Кабинету Министров Украины подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии Российской Федерации, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих , — говорится в документе.
Также Кабмину поручено обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине.
Напомним, что аппарат СНБО вскоре опубликует инструкцию по применению РФ ядерного оружия.
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Президент Владимир Зеленский вступил в силу указа «О решении Совета национальной безопасности и обороны О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности».
Согласно указу Украина не будет вести каких-либо переговоров с российским президентом Путиным.
Глава государства ввел в действие решение СНБО от 30 сентября. В первом пункте решения говорится: «Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным».
Также одобрен текс совместного обращения президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины в Организацию Североатлантического договора.
— Кабинету Министров Украины подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии Российской Федерации, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих , — говорится в документе.
Также Кабмину поручено обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине.
Напомним, что аппарат СНБО вскоре опубликует инструкцию по применению РФ ядерного оружия.