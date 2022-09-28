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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.
— Речь идет о тактическом оружии. Если оно будет применяться, на сегодняшний день есть определенные процедуры. У нас в аппарате СНБО есть разработанная инструкция, которую мы в ближайшие дни попытаемся максимально обнародовать, – сказал он.
В то же время Данилов отметил, что ядерные государства взяли на себя обязательство не допустить применение ядерного оружия.
— Это ответственность каждой ядерной страны, – отметил он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что угрозы россии будут стимулировать другие неядерные страны создавать «грязные бомбы», чтобы уберечься от «сумасшедших соседей».
— Когда россияне сегодня начинают бряцать ядерным оружием перед миром, то количество так называемых бомб будет появляться в геометрической прогрессии. Ибо ни одна страна не будет защищена от сумасшедшего соседа. Эта так называемая грязная бомба не такая уж сложная задача, - подчеркнул он.
По словам Данилова, несмотря на всё, Украина будет защищать свою землю.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.
— Речь идет о тактическом оружии. Если оно будет применяться, на сегодняшний день есть определенные процедуры. У нас в аппарате СНБО есть разработанная инструкция, которую мы в ближайшие дни попытаемся максимально обнародовать, – сказал он.
В то же время Данилов отметил, что ядерные государства взяли на себя обязательство не допустить применение ядерного оружия.
— Это ответственность каждой ядерной страны, – отметил он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что угрозы россии будут стимулировать другие неядерные страны создавать «грязные бомбы», чтобы уберечься от «сумасшедших соседей».
— Когда россияне сегодня начинают бряцать ядерным оружием перед миром, то количество так называемых бомб будет появляться в геометрической прогрессии. Ибо ни одна страна не будет защищена от сумасшедшего соседа. Эта так называемая грязная бомба не такая уж сложная задача, - подчеркнул он.
По словам Данилова, несмотря на всё, Украина будет защищать свою землю.