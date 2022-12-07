Недавно Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль границы с Украиной и в глубине Белгородской области.

Такие меры могут преследовать цель разжигания патриотических чувств на фоне угрозы «наступления» и реальную веру в то, что украинцы решат наступать, говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

В частности, 6 декабря белгородский губернатор заявил о разработке так называемых отрядов самообороны. В области рыли канавы еще с апреля, но новые конструкции, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для отражения механизированного приступа.

— Есть реальная вероятность того, что российские власти способствуют оборонной подготовке на международно признанной территории России, чтобы разжечь патриотические чувства, – считают в министерстве.

Согласно сообщению россиян, в так называемую самооборону Белгородской области будут набирать тех, кто по состоянию здоровья или по другим причинам не может быть мобилизован.

В октябре в регионе начали строить противотанковые укрепления.

Напомним, в российской армии наблюдается усугубление дефицита боеприпасов, сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные своей разведки.