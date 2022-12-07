Россия снова угрожает применением против Украины ядерного оружия в якобы защите своих интересов.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Так он заявил, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои интересы.
— Да, мы будем делать это разными способами, прежде всего, конечно, ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается – будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, — сказал диктатор.
Владимир Путин также высказался о возможности начала ядерной войны.
— Относительно ядерной войны такая угроза нарастает, чего греха таить, — сказал он.
При этом диктатор заявил, что РФ якобы не намерена применять ядерное оружие первым, страна рассматривает его как «средство защиты».
— Мы с ума не сошли, отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие... Мы не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть — это естественно сдерживающий фактор, а не провоцирующий, – сказал Путин.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Россия снова угрожает применением против Украины ядерного оружия в якобы защите своих интересов.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Так он заявил, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои интересы.
— Да, мы будем делать это разными способами, прежде всего, конечно, ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается – будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, — сказал диктатор.
Владимир Путин также высказался о возможности начала ядерной войны.
— Относительно ядерной войны такая угроза нарастает, чего греха таить, — сказал он.
При этом диктатор заявил, что РФ якобы не намерена применять ядерное оружие первым, страна рассматривает его как «средство защиты».
— Мы с ума не сошли, отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие... Мы не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть — это естественно сдерживающий фактор, а не провоцирующий, – сказал Путин.