Россия снова угрожает применением против Украины ядерного оружия в якобы защите своих интересов.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Так он заявил, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои интересы.

— Да, мы будем делать это разными способами, прежде всего, конечно, ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается – будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, — сказал диктатор.

Владимир Путин также высказался о возможности начала ядерной войны.

— Относительно ядерной войны такая угроза нарастает, чего греха таить, — сказал он.

При этом диктатор заявил, что РФ якобы не намерена применять ядерное оружие первым, страна рассматривает его как «средство защиты».