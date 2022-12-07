По случаю Дня местного самоуправления народный депутат Максим Дырдин поздравил работников сферы Первомайского района Николаевщины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В Украине 7 декабря отмечается День местного самоуправления — это профессиональный праздник всех, кто работает в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах. Сегодня работники ОМС — это не только должностные лица, выполняющие свои обязанности, а люди, которые протянули руку помощи вынужденно перемещенным гражданам, местным, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, ВСУ и ТРО», — отметил Максим Дырдин.

По случаю праздника от имени Верховной Рады Украины нардеп вручил награды ВРУ:

главе Благодатненского сельского совета Первомайского района Николаевской области Владимиру Неграю,

начальнику управления по делам детей Первомайского городского совета Николаевской области Натальи Перковой,

старости Грушевского старостинского округа Первомайской территориальной громады Николаевской области Александру Бадере.

«Полномасштабное вторжение стало новым этапом и испытанием в работе органов местного самоуправления, но коллективы общин справились и продолжают работать. С праздником! Крепкого вам здоровья, веры в Победу и мирного украинского неба!» — добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что народный депутат Максим Дирдин приехал в Николаев и вручил Грамоты и Благодарности Верховной Рады медработникам.