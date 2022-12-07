По случаю Дня местного самоуправления народный депутат Максим Дырдин поздравил работников сферы Первомайского района Николаевщины.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«В Украине 7 декабря отмечается День местного самоуправления — это профессиональный праздник всех, кто работает в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах. Сегодня работники ОМС — это не только должностные лица, выполняющие свои обязанности, а люди, которые протянули руку помощи вынужденно перемещенным гражданам, местным, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, ВСУ и ТРО», — отметил Максим Дырдин.
По случаю праздника от имени Верховной Рады Украины нардеп вручил награды ВРУ:
«Полномасштабное вторжение стало новым этапом и испытанием в работе органов местного самоуправления, но коллективы общин справились и продолжают работать. С праздником! Крепкого вам здоровья, веры в Победу и мирного украинского неба!» — добавил нардеп.
Ранее сообщалось, что народный депутат Максим Дирдин приехал в Николаев и вручил Грамоты и Благодарности Верховной Рады медработникам.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
По случаю Дня местного самоуправления народный депутат Максим Дырдин поздравил работников сферы Первомайского района Николаевщины.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«В Украине 7 декабря отмечается День местного самоуправления — это профессиональный праздник всех, кто работает в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах. Сегодня работники ОМС — это не только должностные лица, выполняющие свои обязанности, а люди, которые протянули руку помощи вынужденно перемещенным гражданам, местным, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, ВСУ и ТРО», — отметил Максим Дырдин.
По случаю праздника от имени Верховной Рады Украины нардеп вручил награды ВРУ:
«Полномасштабное вторжение стало новым этапом и испытанием в работе органов местного самоуправления, но коллективы общин справились и продолжают работать. С праздником! Крепкого вам здоровья, веры в Победу и мирного украинского неба!» — добавил нардеп.
Ранее сообщалось, что народный депутат Максим Дирдин приехал в Николаев и вручил Грамоты и Благодарности Верховной Рады медработникам.