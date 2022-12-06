Народний депутат Максим Дирдін приїхав у Миколаїв та вручив Грамоти і Подяки Верховної Ради України медпрацівникам.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Грамоти Верховної Ради України нардеп вручив завідувачу відділення анестезіології, інтенсивної терапії та гіпербаричної оксигенації Віктору Закреничному, рентген-лаборанту центру променевої діагностики Платону Ганущаку КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради та фельдшеру з медицини невідкладних станів Руслану Щербаку КНП «Обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» Миколаївської обласної ради.

Подяки Верховної Ради України отримали лікарі КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Наталя Чернікова, Віктор Подлєсний та лікар виїзної бригади КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Олег Задиляк.

«Місто Миколаїв багато місяців поспіль знаходилось під постійними потужними обстрілами, але лікарні працювали та лікарі продовжували надавати допомогу. Така професійна поведінка лікарів, які в першу чергу є людьми, викликає повагу! Дякую за вашу нелегку працю, за врятовані життя! Без перебільшення, медики - це охоронці людського життя!», — написав нардеп.

Раніше народний депутат Максим Дирдін допоміг пригнати українським захисникам на передову автівки.