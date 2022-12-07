Вышедшие на протесты против власти иранские женщины стали «Героями года» по версии американского журнала Time.

Об этом сообщается на странице издания в Instagram.

Как пишет автор и бывшая обозреватель Time Азаде Моавени, движение, которое возглавляют иранские женщины, «просвещенное, либеральное, светское, оно воспитывается на высших ожиданиях и отчаянно стремится к нормальности».

По ее словам, протестующие не похожи на предыдущие поколения иранцев.

— Иногда они чувствуют себя больше транснациональным поколением Z, чем иранцами, — сказала она.

Напомним, власти Ирана заявили, что пересмотрят закон десятилетней давности , который требует, чтобы женщины покрывали голову. На этот шаг власти решили пойти из-за вспыхнувших в сентябре протетов, которые до сих пор не утихают.