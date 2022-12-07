Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов снова возглавил рейтинг свободы передвижения Passport Index.

Рейтинг заключала канадская консалтинговая компания Arton Capital, пишет Бабель .

Да, ОАЭ имеют безвиз со 121 страной, еще в 59 странах визу можно оформить по прибытию, а в 18 она нужна.

Второе место разделяют Германия (127), Швеция (126), Финляндия (126), Люксембург (1269), Испания (126), Франция (126), Италия (126), Нидерланды (125), Австрия (125), Швейцария. (123), Южная Корея (120).

Третье место: Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, США, Новая Зеландия.

Украинский паспорт находится на 21 месте: безвиз с 94 странами - добавились 13 за последний год. Еще в 51 страну можно сделать визу по прибытию, а для въезда еще в 53 страны необходима виза. Свое 21-е место Украина разделяет с Ватиканом и Перу.

Российский паспорт разделяет 38-е место с Турцией (безвизовый въезд в 78 и 73 страны соответственно). На последнем, 97 месте, Афганистан – 5 стран.

Напомним, вышедшие на протесты против власти иранские женщины стали «Героями года» по версии американского журнала Time.