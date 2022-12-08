Мэр Чернигова Владислав Атрошенко отреагировал на решение суда об отстранении его от должности на год из-за нарушения конфликта интересов. Он заявил, что будет подавать апелляцию.

Об этом Владислав Атрошенко сообщил на своей странице в Facebook .

– Я остаюсь. Я никуда не ухожу. Я обязательно буду подавать апелляцию. Считаю это делом чести. Борьбой за все местное самоуправление. Против его уничтожения. Вся Украина будет наблюдать решение Апелляционного суда, — отметил он.

Владислав Атрошенко также обвинил Офис президента в давлении на суд, чтобы он принял решение о его отстранении.

Напомним, Яворовский районный суд Львовской области признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным в совершении действий в условиях конфликта интересов, оштрафовал его на 6,8 тысяч гривен и применил ограничения в виде лишения права занимать должность городского головы сроком на 1 год.