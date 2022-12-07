Яворовский районный суд Львовской области признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным в совершении действий в условиях конфликта интересов, оштрафовал его на 6,8 тысяч гривен и применил ограничения в виде лишения права занимать должность городского головы сроком на 1 год.

Об этом сообщает прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.

В августе 2022 года Черниговский городской голова Владислав Атрошенко распорядился своему водителю вывезти автомобиль жены Tesla Model X за границу. Чиновник действовал в условиях конфликта интересов, ведь водитель обеспечивает транспортное обслуживание городского головы исключительно в рамках выполнения должностных обязанностей.

Уже в сентябре НАПК составило протокол о конфликте интересов у Черниговского городского головы по частям 1 и 2 статьи 172–7 КУоАП — нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Суд постановил признать мэра Чернигова виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 и 2 статьи 172-7 КУоАП, и наложить на него штраф в размере 6 800 гривен. Кроме того, теперь чиновник на год лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Напомним, глава Вознесенской районной военной администрации Сергей Шурабура требует уволить работников Южноукраинской АЭС, которые не хотят лишать мандатов депутатов пророссийских партий.