Риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает «Европейская правда».

— Война продолжается с неизменной жестокостью, хотя пока что-то изменилось. Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. Это реакция на то, что международное сообщество обозначило красную линию, – сказал Олаф Шольц.

Несмотря на глубокие разногласия, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался, добавил лидер Германии.

Олаф Шольц сказал, что Путин должен остановить войну, но после этого готов говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе, добавив, что это предлагали и до войны.

Защищая поддержку Украины со стороны Германии, которая, по мнению критиков в Киеве и других странах Европы, была слишком сдержанна, Шольц сказал, что после США Германия является одним из крупнейших сторонников Украины, включая поставки оружия.

— Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить прямую войну между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только побеждены – во всем мире, – сказал он.

Напомним, американские аналитики уверены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.