США намерены выделить Украине дополнительные 275 миллионов долларов военной помощи.
Об этом пишет "УП" со ссылкой на западные СМИ.
По словам информированных лиц, в список помощи войдет большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем для противодействия беспилотникам.
Также этот пакет помощи включает 80 тысяч боеприпасов для гаубиц и боеприпасы для HIMARS, автомобили HUMVEE и генераторы.
Напомним, Нидерланды передадут Украине трансформаторы, коммутационные компоненты и кабели, необходимые для восстановления энергетической инфраструктуры.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
США намерены выделить Украине дополнительные 275 миллионов долларов военной помощи.
Об этом пишет "УП" со ссылкой на западные СМИ.
По словам информированных лиц, в список помощи войдет большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем для противодействия беспилотникам.
Также этот пакет помощи включает 80 тысяч боеприпасов для гаубиц и боеприпасы для HIMARS, автомобили HUMVEE и генераторы.
Напомним, Нидерланды передадут Украине трансформаторы, коммутационные компоненты и кабели, необходимые для восстановления энергетической инфраструктуры.