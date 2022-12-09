США намерены выделить Украине дополнительные 275 миллионов долларов военной помощи.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на западные СМИ.

По словам информированных лиц, в список помощи войдет большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем для противодействия беспилотникам.

Также этот пакет помощи включает 80 тысяч боеприпасов для гаубиц и боеприпасы для HIMARS, автомобили HUMVEE и генераторы.

Напомним, Нидерланды передадут Украине трансформаторы, коммутационные компоненты и кабели, необходимые для восстановления энергетической инфраструктуры.