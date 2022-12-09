Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа для обеспечения безопасности поставок.

Это во время выступления на Central European Energy Day 2022 отметил в.и. о. главы Оператора ГТС Украины Павел Станчак, сообщает пресс-служба компании.

Руководитель ОГТСУ призвал международных партнеров в целях стабильности и дальнейшего планирования рынка стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) увеличить гарантированные мощности в точках соединения с Украиной на долгосрочной основе.

Как отметил во время презентации Павел Станчак, со своей стороны Украина может внести свой вклад в безопасность поставок путем предоставления доступа к подземным газовым хранилищам в режиме «таможенный склад» (без налогов и таможенных пошлин), обеспечению доступа к региональному транзиту газа на короткие расстояния между странами ЦВЕ, интеграции в отрасль возобновляемой газовой промышленности и содействие переходу к зеленой энергии.

Напомним, правительство Дании передало Николаеву 50 систем обратного осмоса для очистки воды. Первые очистные системы уже доставлены и установлены в городе. Отмечается, что они будут подавать не только воду, но и чистую воду для центрального отопления.