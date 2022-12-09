Правительство Дании передало Николаеву 50 систем обратного осмоса для очистки воды.

Об этом сообщило Посольство Дании в Украине.

Первые очистные системы уже доставлены и установлены в городе. Отмечается, что они будут подавать не только воду, но и чистую воду для центрального отопления.

Ранее сообщалось, что город Ганновер, являющийся административным центром немецкой федеральной земли Нижняя Саксония, направляет в Николаев десять единиц специальной техники.