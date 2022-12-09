В пятницу 8 декабря по состоянию на 11:00 из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

Отмечается, что для облэнерго доказаны лимиты потребления электроэнергии. Уже с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений.

— Ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой обледенение проводов и их повреждение, – говорится в сообщении.

Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе – вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов. Там, где разрешается ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы.

Круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе идет процесс заживления бытовых потребителей по резервным схемам.

Напомним, в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии из-за повреждений, вызванных ракетными ударами РФ.