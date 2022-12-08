В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии из-за повреждений, вызванных ракетными ударами РФ.

Об этом 8 декабря сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что уже с утра в нескольких областях страны превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений.

— Ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой оледенение проводов и их повреждение. Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе - вечером враг снова совершил массированный артиллерийский обстрел нескольких районов, — отметили в компании.

В Укрэнерго добавили, что круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе процесс заживления бытовых потребителей идет по резервным схемам.

Напомним, что стопроцентное восстановление энергосистемы Украины до состояния, которое было перед массированными ударами России по энергетическим объектам, пока невозможно.