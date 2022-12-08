Стопроцентное восстановление энергосистемы Украины до состояния, которое было перед массированными ударами России по энергетическим объектам, невозможно.
Об этом заявил во время вечернего обращения 7 декабря президент Владимир Зеленский.
— Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляем еще объем. Но стоит не забывать – и не забывать всем – что восстановить 100% энергосистемы, которой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов хранятся графики отключений, – сказал он.
По словам главы государства, на этот вечер больше всего отключений - в Киеве и области, на Львовщине, в Житомирской области, на Хмельнитчине, Полтавщине, Винницкой и на Закарпатье.
— И я благодарю всех наших энергетиков, ремонтников, бизнеса, работников коммунальных предприятий и местных властей, которые делают все возможное, чтобы облегчить положение для людей, — добавил Владимир Зеленский.
Ранее в «Укрэнерго» заявили, что энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже 8 ракетной атаки.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Стопроцентное восстановление энергосистемы Украины до состояния, которое было перед массированными ударами России по энергетическим объектам, невозможно.
Об этом заявил во время вечернего обращения 7 декабря президент Владимир Зеленский.
— Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляем еще объем. Но стоит не забывать – и не забывать всем – что восстановить 100% энергосистемы, которой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов хранятся графики отключений, – сказал он.
По словам главы государства, на этот вечер больше всего отключений - в Киеве и области, на Львовщине, в Житомирской области, на Хмельнитчине, Полтавщине, Винницкой и на Закарпатье.
— И я благодарю всех наших энергетиков, ремонтников, бизнеса, работников коммунальных предприятий и местных властей, которые делают все возможное, чтобы облегчить положение для людей, — добавил Владимир Зеленский.
Ранее в «Укрэнерго» заявили, что энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже 8 ракетной атаки.