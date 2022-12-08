Стопроцентное восстановление энергосистемы Украины до состояния, которое было перед массированными ударами России по энергетическим объектам, невозможно.

Об этом заявил во время вечернего обращения 7 декабря президент Владимир Зеленский.

— Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляем еще объем. Но стоит не забывать – и не забывать всем – что восстановить 100% энергосистемы, которой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов хранятся графики отключений, – сказал он.

По словам главы государства, на этот вечер больше всего отключений - в Киеве и области, на Львовщине, в Житомирской области, на Хмельнитчине, Полтавщине, Винницкой и на Закарпатье.

— И я благодарю всех наших энергетиков, ремонтников, бизнеса, работников коммунальных предприятий и местных властей, которые делают все возможное, чтобы облегчить положение для людей, — добавил Владимир Зеленский.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже 8 ракетной атаки.