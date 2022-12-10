Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что с 1 января 2023 года аптеки страны будут бесплатно выдавать презервативы молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.

— Мы совершаем маленькую революцию в профилактике. Количество заболеваний, передающихся половым путем, среди молодежи растет, – написал он в Twitter.

Как передает AFP , Макрон объявил о новом мероприятии, говоря о необходимости контрацепции и предотвращения распространения ВИЧ. Это решение дополнит ряд других профилактических мер.

Кроме того, с 2023 года люди в возрасте до 26 лет смогут бесплатно обследоваться на все заболевания, передающиеся половым путем, а не только ВИЧ.

Напомним, у украинцев повысилось нейтральное и положительное восприятие представителей ЛГБТ-сообщества.