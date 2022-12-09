Новым «смотрителем» оккупированной части Запорожской и Херсонской областей стал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров во время телемарафона, пишет hromadske.

По его словам, ранее он работал министром аграрной политики в Чечне. Теперь, по данным Ивана Федорова, племянник Рамзана Кадырова в Мелитополе будет контролировать денежные потоки оккупантов и распоряжаться ограблением гражданского населения.

— Если он прислал своего племянника, имеющего отношение к аграрной отрасли, то, конечно, они имеют целью похищать зерно у наших аграриев, – добавил Иван Федоров.

Он напомнил, как оккупанты украли у местного предпринимателя комбайны, а затем тот по GPS вычислил, что технику вывезли в Чечню.

Рамзан Кадыров в своем Telegram подтвердил, что назначил «представителем председателя Чеченской Республики» в оккупированной части Херсонской и Запорожской области Хасана Ибрагимова.

Напомним, в течение последней недели ВСУ уничтожили более 1200 россиян в Запорожском направлении.