В течение последней недели ВСУ уничтожили более 1200 россиян в Запорожском направлении.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Только на Запорожском направлении за эту неделю было уничтожено 20 военных баз в Мелитополе, Родах, Михайловке, Веселом. Если опираться на официальные данные Генштаба, то это 1200 рашистов, которые никогда не смогут больше воевать, – сказал Иван Федоров.

Он отметил, что россияне свозят убитых и раненых на грузовиках в Мелитополь.

Напомним, в воскресенье, 4 декабря, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52.