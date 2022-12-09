Взрывы на военных аэродромах РФ, инциденты в Белгороде и других регионах страны-агрессора показали, что война касается каждого россиянина.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, россиянам теперь не понятно, могут ли они быть в безопасности даже в тыловых регионах РФ.

— Как видно из новостей, Хлопок ходит по аэродромам и оккупанты куда-то исчезли. Но не исчезли, военной терминологией это называется рассредоточившимся. По разным аэродромам они растащили свою стратегическую авиацию, где это только возможно. В частности, где есть взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать, – рассказал Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что все эти инциденты на российской территории оказывают психологическое влияние на гражданских и военных россиян. Ведь проблемы со светом есть не только в Украине, но и в Белгороде.

— Это должно быть серьезным психологическим фактором влияния, кроме военного на население России и военных. Что теперь непонятно, будет ли безопасно даже в их тыловых регионах, – добавил представитель командования.

Напомним, 5 декабря беспилотники атаковали в России два аэродрома - в Дягилеве и Энгельсе, на которых базируется стратегическая авиация. Именно с этих аэродромов российские самолеты взлетают для нанесения ракетных ударов по Украине. В минобороны РФ признали гибель трех военнослужащих и повреждение двух военных самолетов.

Позже аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе, с которой для нанесения ракетных ударов по Украине взлетают стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.