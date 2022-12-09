С 24 февраля российские захватчики выпустили большинство своих ракет по мирному населению.

Об этом во время конференции «Права человека в темные времена» заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет LB.ua.

— Из всех ракет, выпущенных российской армией с 24 февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов, против людей, против человечности. А еще – фильтрационные лагеря. Выявлены реальные, современные застенки и массовые захоронения людей, – сказал он.

Президент напомнил, что российские оккупанты принудительно депортируют украинцев в Россию.

— Более 2 миллионов человек вывезено. Незаконное усыновление в российских семьях наших украинских детишек, которые фактически были похищены из Украины. Преступная мобилизация граждан Украины на оккупированной территории в оккупационную армию. Все это реальные примеры. Минный террор против украинцев, постоянные обстрелы, постоянные жертвы в приграничной зоне с РФ и в прифронтовых районах – это все такой страшный объем военных преступлений и разрушенных судеб, жизней людей. Это трагедия и ее масштаб, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства призвал международных партнеров создать «единый правовой фронт, преодолеющий эту геноцидную политику». Для этого необходимо работать на всех уровнях по восстановлению прав людей и привлечению агрессора к ответственности.

— Обязательным и справедливым... Чтобы был максимальный результат для нашего государства, для международного порядка, – добавил президент.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было выпущено более 70 ракет, из которых более 60 удалось сбить.