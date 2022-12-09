Эстония отправила в Украину груз с генераторами и электрооборудованием, сообщил министр иностранных дел этой страны Урмас Рейнсалу.

По его словам, 11 автобусов следуют в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву.

— Мы должны сделать все, что можем помочь Украине справиться с тяжелой зимой во время целенаправленных российских атак на гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру, — прокомментировал Урмас Рейнсалу.

Ранее сообщалось, что пока в Эстонии не было новой волны украинских беженцев, но страна будет не в состоянии помогать новоприбывшим на том же уровне , что и раньше, поскольку больше нет жилья и работы.