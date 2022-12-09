Государство будет делать все для возвращения всех украинцев – детей, взрослых, военнопленных, политзаключенных – которые силой удерживаются на территории Российской Федерации и временно оккупированных территориях нашего государства.

Об этом во время конференции «Права человека в темные времена» заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет LB.ua.

— Нам уже удалось вернуть 1331 украинских воинов. И я очень горжусь этим результатом нашего государства. Это защита наших людей, где бы они ни были. Мы должны возвращать всех. Это наша обязанность, – сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас Украина не видит решимости и помощи в этом процессе от международного комитета «Красного Креста».

— Поэтому мы должны искать и находить новые форматы, новые люди в новых реалиях. Новые форматы взаимодействия, новые линии сотрудничества. Возможно, именно эта система омбудсменов и международный компонент сотрудничества в этой системе сможет приблизить к желаемому результату – к возвращению в дом всех украинцев: детей, взрослых, военнопленных, политзаключенных, которые силой удерживаются на территории РФ и временно оккупированных территориях нашего государства, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, с 24 февраля российские захватчики выпустили большинство своих ракет по мирному населению.