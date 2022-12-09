Министерство экономики Украины ухудшило прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году.

Об этом сообщает Минэкономики.

— До атак на энергетическую инфраструктуру в октябре мы прогнозировали, что падение ВВП по итогам года составит около 32%. Но после массированных ударов со стороны РФ мы ухудшили прогноз падения ВВП до 33,2-33,5%, – заявил первый заместитель Министра экономики Денис Кудин и сообщил, что падение в ноябре ускорилось до 41% год к году.

По его словам, на следующий год Министерство экономики Украины свой прогноз пока не меняло – он предполагает рост ВВП в 2023 году на уровне 3,2%, как и было заложено в бюджет. Прогноз основан на том сценарии, что активная фаза боевых действий закончится летом.

— Надо понимать, что обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны РФ будут иметь негативное влияние и на инфляцию. Ведь предприятия будут переносить рост своих расходов на потребителей. Но это краткосрочный тренд, – сказал Денис Кудин.

По его словам, хорошая новость в том, что энергосистема восстанавливается очень быстрыми темпами и сейчас по многим показателям соответствует октябрьским уровням.

Напомним, Международный валютный фонд обновил свой макропрогноз для Украины по итогам виртуальной миссии фонда. В частности, там прогнозируют рост экономики в следующем году на 1%.