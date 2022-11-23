Международный валютный фонд обновил свой макропрогноз для Украины по результатам виртуальной миссии фонда. В частности, там прогнозируют рост экономики в следующем году на 1%.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на сообщение прессслужбы МВФ.

— Ожидается, что экономическая активность стабилизируется в 2023 году, рост экономики составит 1% по базовому сценарию после падения экономики на 33% в этом году, – отметил глава миссии МВФ Гэвин Грей.

Кроме того, в Фонде прогнозируют, что в следующем году показатель годовой инфляции в Украине будет держаться на уровне в среднем 25%.

— С продолжающейся войной Украина будет продолжать нуждаться в значительном внешнем финансировании, чтобы обеспечить надлежащие ресурсы для ключевых функций государства, пока будет поддерживать экономическую стабильность, – добавил Гэвин Грей.

Напомним, что Министерство экономики по итогам первых трех кварталов 2022 оценивает падение ВВП Украины на уровне 30%.