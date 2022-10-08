Министерство экономики по итогам первых трех кварталов 2022 оценивает падение ВВП Украины на уровне 30%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35% (±2%). В целом, по итогам первых трех кварталов 2022 года, падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%», — говорится в сообщении.

Позитивными экономическими факторами роста экономики министерство считает улучшение динамики транспортных перевозок как вследствие роста экспорта агропродукции морским транспортом, так и наращивания перевозок грузов по железной дороге.

К тому же, благодаря реализации «Зерновой инициативы» через порты Большой Одессы за август-сентябрь экспортировано 5,5 миллиона тонн агропродукции. В сентябре, по сравнению с августом, количество экспортируемой продукции выросло более чем в 2 раза, а количество судов, вышедших из портов, — почти втрое.

Сообщается, что за прошлый месяц объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% против августа этого года и является рекордным значением с начала полномасштабного вторжения России.

Также в сентябре АО «Укрзализныця» перевезла 11,7 миллиона тонн грузов, что на 8,4% больше объемов перевозок августа 2022 года и на 41% к марту соответственно.

В прошлом месяце капитальные расходы государственного бюджета по сравнению с августом 2022 г. увеличились на 33,2%, поскольку происходит дальнейшее продолжение ремонтов и строительства инфраструктурных сооружений и пограничных дорог и таможенных переходов, поврежденных в результате боевых действий на деоккупированных территориях.

В результате затяжной дождливой погоды в отдельных регионах в сентябре притормозился темп сбора зерновых культур, что негативно сказалось на объемах собранной продукции. На конец сентября собрано зерновых и зернобобовых культур 26,1 миллиона тонн.

Также наблюдается улучшение ожиданий бизнеса по поводу перспектив своей экономической деятельности, хотя в большинстве они все еще и остаются пессимистическими.

Напомним, что Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2023 год в первом чтении.

Проект государственного бюджета разработан с учетом того, что боевые действия продлятся весь 2023 год.