Украина готова начать переговоры по перезагрузке действующих международных организаций и созданию новых. Мир сегодня нуждается в новой системе безопасности и новой системе реагирования на имеющиеся у нас вызовы.

Об этом во время конференции «Права человека в темные времена заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет LB.ua.

– Я считаю, что эта война изменила мир. Мир уже не будет таким, каким он был к ней. Организации, которые не доказали, что они также изменились, готовы отвечать на сегодняшние вызовы, которые готовы быстро принимать решения, которые не боятся сегодня и не мыслят устаревшими установками, правилами, они просто перестанут существовать. Появятся новые организации. Но я считаю, что пришло время сегодня. Потому что Украина доказала, что мы имеем право, чтобы была организация быстрого реагирования на вызовы. Чтобы она была основана. Ее штаб-квартира была именно в Украине, Киеве, столице. Поскольку сегодня благодаря Украине и ООН, Турции и другим партнерам, мы защищаем мир от голода, который начался в результате этой войны. Сегодня Украина способна и доказывает, как мы сотрудничаем сами, без помощи международных организаций, которые должны это делать. Но с помощью разных и даже неожиданных международных партнеров, – заявил он.

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина готова начать переговоры по перезагрузке существующих организаций и созданию новых.

— Мир сегодня нуждается в такой службе «911», куда каждая страна, оказавшаяся в ситуации, как Украина, а это и блекаут и так далее, она могла получить не только заявления, долгие консультации, только разговоры, а очень быструю, конкретную, эффективную помощь. Мы готовы вместе с партнерами формировать миссии, которые будут приезжать и контролировать условия, в которых находятся пленные, решать вопросы очень быстро… Мир сегодня нуждается в новой системе безопасности и новой системе реагирования на вызовы, которые мы имеем, – подчеркнул он.

Напомним, Украина и Грузия станут членами Альянса, это «не вопрос завтрашнего дня», заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.