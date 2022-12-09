Президент Украины провел важный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Стороны скоординировали позиции в преддверии саммита G7, который состоится на следующей неделе.

Об этом сообщил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

— Фактически это будет итоговый саммит группы семи за этот год, и на нем же будут определяться приоритеты на следующий год. Готовим максимум возможных нужных решений для наших стран – для Украины и для стран Большой семерки. Также я поблагодарил господина Премьер-министра и все Соединенное Королевство за неизменную поддержку нашего государства. Обсудили ситуацию на передовой и зимние перспективы на поле боя, – рассказал президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях в Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины.

— Сегодня в Киеве состоялась конференция, которая продолжила линию мероприятий в нашей стране и в Европе, которые состоялись на этой и на прошлой неделе и на которых мы нарабатываем решения ради справедливости, ради привлечения России к ответственности и поиска форматов освобождения наших людей, которых оккупанты содержат в плену. Ощущаем поддержку как от государств, так и международных организаций и правозащитных институций. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем сообщить конкретные детали, подчеркнул президент.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Турцию и ООН обеспечить безопасность Николаевской области и ее портам. По его словам, это станет еще одним шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.