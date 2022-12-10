Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что германская сторона нарушила конфиденциальность переговоров о зенитных ракетных комплексах Patriot.

В интервью i.pl он рассказал, что накануне в немецких СМИ появилась информация о том, что Польша просила о конфиденциальности переговоров по системе ПВО Patriot, но немцы нарушили ее.

– Я могу это подтвердить. Во всяком случае, доказательства были опубликованы в немецких СМИ, сказал Блащак.

Он рассказал, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт не прислушалась к аргументам Польши и заявила о невозможности передать Patriot Украине. Поэтому было решено, что эти системы будут размещены в Люблинском воеводстве и будут охранять Польшу.

— У меня есть заверения моего немецкого коллеги, что эти пусковые установки будут включены в польскую систему управления, и сейчас мы обсуждаем детали. Мы точно не будем медлить и проведем все приготовления в кратчайшие сроки, — сказал глава минобороны Польши.

Блащак рассказал, что во время заседания Сейма аргументировал, что системы Patriot работали бы лучше, если бы были размещены на западе Украины.

— Одним из ключевых аргументов является то, что 15 ноября ракета, попавшая в нашу страну и унесшая жизни двух человек, пролетела над Польшей всего несколько секунд. Слишком короткое время, чтобы предотвратить это, поэтому обеспечение безопасности на западе Украины означает обеспечение безопасности на востоке Польши, — сказал министр.

Кроме того, по словам Блащака, ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры могут спровоцировать очередную волну беженцев из Украины, что может стать проблемой Евросоюза.