Польша в среду вечером отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении 18 миллиардов евро помощи Европейского Союза для Украины, а также два решения по Венгрии из-за опасений по поводу отдельного плана минимальной ставки корпоративного налога.

Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

— Есть большое разочарование в том, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог, — сказал один из дипломатов ЕС, описав этот шаг как еще одну ситуацию с захватом заложников.

Все четыре документа – помощь Украине, план расходов Венгрии в рамках фонда восстановления ЕС после пандемии, решение о замораживании 6,3 млрд евро для Будапешта и налоговая реформа – были частью пакетного соглашения, которое страны-члены ЕС должны были принять в среду.

Начальный крайний срок – 17:00 – был продлен до 20:00 по просьбе Польши. Когда и этот срок истек, премьер-министр Чехии Петр Фиала, чья страна является председателем Совета ЕС, более 11 часов убеждал своего польского коллегу Матеуша Моравецкого пойти на уступки, но результата это не дало.

По словам дипломатов, ожидается, что Моравецкий теперь вынесет этот вопрос на встречу лидеров ЕС в четверг в Брюсселе, хотя формально этот вопрос не внесен в повестку дня.

По словам дипломатов, крайний срок принятия документа продлен до четверга, но точных сроков не называют. По условиям пакета, если один из четырех пунктов будет наложено вето, как сейчас на минимальную ставку налога со стороны Польши, то все четыре вопроса не пройдут.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент дал согласие на выделение Украине макрофина в 18 миллиардов евро.