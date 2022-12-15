В Германии приступили к строительству завода по производству боеприпасов среднего калибра, в том числе для зенитных установок Gepard, которые Берлин передал Украине.
Об этом сообщает DW.
Строительством занялся германский оборонный концерн Rheinmetall. Линия по производству боеприпасов среднего калибра должна быть готова уже в январе.
Строительство завода началось после того, как Швейцария дважды отказала Берлину в реэкспорте боеприпасов в Украину. Поэтому цель будущего производства состоит в автономном снабжении снарядами Вооруженных сил Германии, чтобы избавиться от зависимости зарубежных производственных мощностей.
Как уточнили в концерне, производство боеприпасов калибров 20-35 мм будет запущено уже в июне 2023 года. Таким образом, в июле Rheinmetall сможет поставить первую партию снаярдов для зениток Gepard. Тем самым, в случае заказа федерального правительства, Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов.
Издание отмечает, что Германия сначала передала Украине 60 тысяч снарядов для «Гепардов», однако, учитывая высокие темпы, этого оказалось мало.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на Украине уже налажено производство снарядов советского калибра 152 и 122 мм.
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В Германии приступили к строительству завода по производству боеприпасов среднего калибра, в том числе для зенитных установок Gepard, которые Берлин передал Украине.
Об этом сообщает DW.
Строительством занялся германский оборонный концерн Rheinmetall. Линия по производству боеприпасов среднего калибра должна быть готова уже в январе.
Строительство завода началось после того, как Швейцария дважды отказала Берлину в реэкспорте боеприпасов в Украину. Поэтому цель будущего производства состоит в автономном снабжении снарядами Вооруженных сил Германии, чтобы избавиться от зависимости зарубежных производственных мощностей.
Как уточнили в концерне, производство боеприпасов калибров 20-35 мм будет запущено уже в июне 2023 года. Таким образом, в июле Rheinmetall сможет поставить первую партию снаярдов для зениток Gepard. Тем самым, в случае заказа федерального правительства, Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов.
Издание отмечает, что Германия сначала передала Украине 60 тысяч снарядов для «Гепардов», однако, учитывая высокие темпы, этого оказалось мало.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на Украине уже налажено производство снарядов советского калибра 152 и 122 мм.