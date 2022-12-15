В Германии приступили к строительству завода по производству боеприпасов среднего калибра, в том числе для зенитных установок Gepard, которые Берлин передал Украине.

Об этом сообщает DW.

Строительством занялся германский оборонный концерн Rheinmetall. Линия по производству боеприпасов среднего калибра должна быть готова уже в январе.

Строительство завода началось после того, как Швейцария дважды отказала Берлину в реэкспорте боеприпасов в Украину. Поэтому цель будущего производства состоит в автономном снабжении снарядами Вооруженных сил Германии, чтобы избавиться от зависимости зарубежных производственных мощностей.

Как уточнили в концерне, производство боеприпасов калибров 20-35 мм будет запущено уже в июне 2023 года. Таким образом, в июле Rheinmetall сможет поставить первую партию снаярдов для зениток Gepard. Тем самым, в случае заказа федерального правительства, Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов.

Издание отмечает, что Германия сначала передала Украине 60 тысяч снарядов для «Гепардов», однако, учитывая высокие темпы, этого оказалось мало.