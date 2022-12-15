Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC) 15 декабря рассмотрит новую программу для Украины на сумму 2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина».

Программа будет направлена на финансирование частного сектора с привлечением доноров и частного капитала.

Новая программа будет включать разработку проектов, преимущественно финансирования рабочего капитала и торгового финансирования, но также капитальных инвестиций в отдельных инфраструктурных отраслях, а, кроме того, в агросекторе, технологической и цифровой отрасли, логистике. Речь идет о смешанном финансировании — тогда кредиторы и фонды смогут снизить риски», — сказал вице-президент IFC в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Альфонсо Гарсия Мора на конференции в Париже по восстановлению Украины.

Глава IFC в Украине Елена Волошина уточнила «Интерфакс-Украина» в кулуарах конференции, что в этой программе на $2 млрд. $1 млрд. — собственные средства IFC.

«А второй миллиард мы будем привлекать от доноров. В общем, мы надеемся, что у нас эффект привлечения будет один к четырем: когда мы начнем инвестировать, другие тоже начнут инвестировать. И эта программа позволит финансировать проекты уже пока война не закончилась», — пояснила Елена Волошина.

Мора уточнил, что в нормальной ситуации коэффициент привлечения составляет 6-7 раз, но в случае Украины IFC рассчитывает на 3-4 кратного привлечения.

По его словам, то, как помочь частному сектору в рамках реконструкции Украины, это ключевой вопрос, поскольку частный сектор составляет 70% украинской экономики и очень уязвим в нынешних условиях.

Альфонсо Гарсия Мора добавил, что поддержки одного оборотного капитала недостаточно, а необходима помощь в капитальных инвестициях для восстановления и развития.

Он также отметил, что для реализации этой и других программ необходимые подготовленные проекты, в которые можно финансировать.

Согласно повестке дня Совета директоров IFC, на заседание 15 декабря выносится проект «Реакция IFC на войну в Украине в 2023-2024 финансовых годах».

Ранее Германия объявила о выделении Украине еще 50 миллионов евро помощи для прохождения зимнего периода.