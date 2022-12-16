Венгрия заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, то есть 870 миллионов евро по состоянию на конец ноября.

Об этом пишет венгерское издание, сообщает "Европейская правда».

Это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы, тем более что в ноябрьской отчетности Будапешт сообщил Брюссель об аресте всего 3000 евро.

Примечательно, что значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

Согласно последним данным, в Италии заморожено 2,3 млрд евро, в Германии – 2,2 млрд, в Австрии – почти 1,8 млрд евро, тогда как в Болгарии это 11,3 млн, в Чехии – 10,8 млн, в Словакии - 4,9 млн евро.

Ранее появилась информация, что Венгрия в процессе переговоров лидеров ЕС о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну смогла добиться невключения в него трех российских министров.