В домах Ингульского района Николаева в субботу, 17 декабря, прекращено водоснабжение.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

Вода не будет ориентировочно до 18:00. Причина – авария на водопроводной сети.

Напомним, в субботу, 17 декабря, троллейбусы и трамваи в Николаеве не работают. Всего сегодня на маршруты вышли 232 единицы транспорта.