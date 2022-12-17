В домах Ингульского района Николаева в субботу, 17 декабря, прекращено водоснабжение.
Об этом сообщает «Николаевводоканал».
Вода не будет ориентировочно до 18:00. Причина – авария на водопроводной сети.
Напомним, в субботу, 17 декабря, троллейбусы и трамваи в Николаеве не работают. Всего сегодня на маршруты вышли 232 единицы транспорта.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В домах Ингульского района Николаева в субботу, 17 декабря, прекращено водоснабжение.
Об этом сообщает «Николаевводоканал».
Вода не будет ориентировочно до 18:00. Причина – авария на водопроводной сети.
Напомним, в субботу, 17 декабря, троллейбусы и трамваи в Николаеве не работают. Всего сегодня на маршруты вышли 232 единицы транспорта.