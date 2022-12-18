В своем заявлении, обнародованном 16 декабря, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил о завершении этапа расследования преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время войны в Грузии в 2008 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на суд в Гааге.

Карим Хан заявил, что его офис изучал доказательства, связанные с вероятными преступлениями, совершенными всеми сторонами вооруженного конфликта с начала расследования ситуации в Грузии 27 января 2016 года.

«Сегодня я могу подтвердить, что кроме дел, которые находятся на рассмотрении МКС, мой офис не будет проводить новые направления расследования вероятной уголовной ответственности других лиц или иного поведения в рамках ситуации в Грузии. Соответственно, при отсутствии существенных изменений в обстоятельствах этап расследования ситуации в Грузии был завершен. Я проинформировал грузинские власти об этом решении», — объяснил прокурор.

Он также добавил, что работа Международного уголовного суда (МКС) в Грузии «далека от завершения». Усилия будут направлены на «обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест».

В своем заявлении Карим Хан напомнил, что расследование выявило вероятную роль Вячеслава Борисова, генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя командующего ВДВ на время событий, который, как считается, намеренно способствовал совершению некоторых из этих преступлений, а ныне усопший.

По его словам, работа суда по ситуации в Грузии не завершена.

«Мой офис продолжает и будет продолжать направлять свои усилия на привлечение к ответственности адресатов ордеров на арест», - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что страна готова принять трибунал для рассмотрения дел, связанных с полномасштабной войной России против Украины.