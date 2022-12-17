КНДР провела испытание нового твердотопливного двигателя большой мощности, который станет силовой установкой новой межконтинентальной баллистической ракеты большей дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

Предполагается, что ракета сможет достигать материковой части США. На испытательном запуске был лично северокорейский лидер Ким Чен Ин.

Последнее испытание двигателя показало, что Северная Корея полон решимости создать новую ракету, несмотря на внутренние трудности, связанные с пандемией, и международное давление со стороны США, направленное на сдерживание ее ядерной программы.

В последние месяцы Северная Корея провела серию испытаний баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, включая запуск экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-17, способной нести несколько боеголовок.

«В отличие от ракет с жидким топливом, ракеты с твердым топливом заправляются во время производства и, таким образом, при прочих равных условиях могут быть выпущены гораздо быстрее во время войны. Я не удивлюсь, если они захотят провести дополнительные испытания и доработки этих двигателей, прежде чем переходить к летным испытаниям», — заявил эксперт Фонда Карнеги Анкит Панда.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря в последний день совместных военных учений Южной Кореи и США.