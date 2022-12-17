Воспитанники специализированной ДЮСШ олимпийского резерва «Николаев» едут в Тбилиси, где будут проходить тренировки и сыграют с грузинскими звездами.

Среди организаторов уникальной поездки – народные депутаты Александр Гайду, Людмила Марченко и мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает пресс-служба нардепа.

«Ребилитационная поездка, тренировка, экскурсия по городу и парламенту, и напоследок игра со звездами грузинского футбола. Такая программа будет у воспитанников специализированной ДЮСШ олимпийского резерва «Николаев» по футболу в Тбилиси. Там футболисты будут жить и тренироваться на базе футбольного клуба «Динамо» в течение двух недель», – говорится в сообщении.

По словам народного депутата Александра Гайду, команда длительное время не могла тренироваться, а часть воспитанников уехала в другие города.

Однако теперь ребята получили отличную возможность все вместе уехать в Грузию и наверстать потерянное время.

— Во время визита в Тбилиси я рассказала Кахаберу Каладзе о нашей команде футболистов из Николаева, чья школа неоднократно подвергалась обстрелам рашистов. Бывший защитник «Динамо», много связывающий с Украиной человек, поддержал идею организовать отдых футболистов на базе «Динамо» в Грузии. Проведя переговоры с мэрией и парламентом, мы согласовали все нюансы. Всё время пребывания финансируется грузинской стороной. И за это мы искренне благодарны правительству Грузии и мэрии Тбилиси, – поделилась деталями организации народный депутат Людмила Марченко.

Возраст поехавших на тренировку воспитанников от 10 до 15 лет. Все настроены на активный отдых и тренировки.

— Верю и знаю: они не подведут и обязательно забьют свои лучшие голы! — добавил Александр Гайду.

Напомним, гуманитарный штаб народного депутата Украины Александра Гайду передал николаевцам 25 тонн муки.